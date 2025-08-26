Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Uva: fruta versátil que contribui para prevenção de doenças e melhora do bem-estar

Os benefícios e impactos na saúde

Feed TV - Saúde

Feed TV - Saúde|Do R7

Uva (Foto Internet) Feed TV - Saúde

A uva é uma fruta que traz diversos benefícios para a saúde e pode ajudar a reduzir o risco de câncer, controlar os níveis de colesterol “ruim”, LDL, e prevenir problemas cardiovasculares, como aterosclerose e infarto. Esses efeitos positivos estão ligados à presença de compostos bioativos, como resveratrol e carotenoides, que possuem ação antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena e cardioprotetora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios que a uva pode oferecer!

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.