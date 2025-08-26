Uva: fruta versátil que contribui para prevenção de doenças e melhora do bem-estar
Os benefícios e impactos na saúde
A uva é uma fruta que traz diversos benefícios para a saúde e pode ajudar a reduzir o risco de câncer, controlar os níveis de colesterol “ruim”, LDL, e prevenir problemas cardiovasculares, como aterosclerose e infarto. Esses efeitos positivos estão ligados à presença de compostos bioativos, como resveratrol e carotenoides, que possuem ação antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena e cardioprotetora.
A uva é uma fruta que traz diversos benefícios para a saúde e pode ajudar a reduzir o risco de câncer, controlar os níveis de colesterol “ruim”, LDL, e prevenir problemas cardiovasculares, como aterosclerose e infarto. Esses efeitos positivos estão ligados à presença de compostos bioativos, como resveratrol e carotenoides, que possuem ação antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena e cardioprotetora.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios que a uva pode oferecer!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios que a uva pode oferecer!
Leia Mais em Feed TV - Saúde:
Leia Mais em Feed TV - Saúde: