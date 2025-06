Veja lições de um dos maiores especialistas em longevidade do mundo Um dos maiores especialistas em longevidade do mundo explica os hábitos que ajudam a manter corpo e mente saudáveis até a terceira... Feed TV - Saúde|Do R7 19/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 19/06/2025 - 18h56 ) twitter

Idosa (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

Viver bem por mais tempo é possível e não depende apenas da genética. Essa é a principal conclusão do renomado médico e pesquisador Eric Topol, diretor do Scripps Research Translational Institute, nos Estados Unidos. Referência global em estudos sobre envelhecimento saudável, Topol investigou o que torna algumas pessoas capazes de chegar aos 80, 90 anos (ou mais) com saúde física e mental preservadas. A resposta foi clara: o segredo está nos hábitos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra mais sobre os segredos da longevidade!

