Associação de editoras acusa Google de ‘roubo’ por usar IA e não citar links nas buscas

A Google, empresa por trás do famoso site de buscas, anda bastante ocupada. Nas últimas semanas, ela apresentou uma nova ferramenta que trata e corrige fotos de sua rede social, o Google+; lançou balões de ar com equipamentos que levarão o acesso a internet quase ao espaço; inaugurou um novo serviço de música por streaming, o Google Play Music All Access; deu pistas sobre um novo smartphone, o Moto X, e revitalizou seu sistema de mapas.Em breve também trará ao mercado o Google Glass, um óculos que terá recursos para tirar fotos e filmar e permitirá também a navegação por GPS.Mas quando a gigante do setor de tecnologia divulgar seu próximo balanço financeiro, investidores estarão preocupados com outra coisa: o desempenho do negócio de anúncios online do Google, sua principal fonte de lucro.A predominância do Google entre os buscadores na internet já não é mais tão grande assim *Texto BBC