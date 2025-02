Google enfrenta críticas após erro em anúncio do Super Bowl sobre sua inteligência artificial A gigante da tecnologia precisou corrigir um anúncio devido a uma falha em seu modelo de IA, Gemini Economia|Do R7, em Brasília 06/02/2025 - 18h50 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h50 ) twitter

Propagada do Gemini, IA da Google, que foi corrigida Google Workspace/YouTube

Em uma das várias propagandas falando do Super Bowl deste ano (a final do futebol americano), a Google lançou um anúncio que destacava seu modelo de inteligência artificial, Gemini, mas a campanha enfrentou problemas significativos. Um dos anúncios, que promovia o uso do Gemini por pequenas empresas, precisou ser editado após um erro indicado por um blogueiro.

O Gemini afirmou incorretamente que o queijo gouda representava 50-60% do consumo global de queijo. “Encontrei o exemplo de IA acima em 20 minutos, e no primeiro anúncio do Super Bowl tentei verificar os fatos”, afirmou blogueiro Nate Hake acrescentou.

Jerry Dischler, executivo do Google, afirmou que não se tratava de uma “alucinação” — que é quando sistemas de IA inventam informações falsas. Seria um dado falso informado por um site pesquisado pelo Gemini.

“O Gemini é baseado na web — e os usuários sempre podem verificar os resultados e referências. Nesse caso, vários sites na web incluem a estatística de 50-60%”, tentou explicar. O Google refez a propaganda.

Queda nas ações da Alphabet

A correção do anúncio levantou questões sobre a confiabilidade do Gemini e a capacidade da Google de garantir a precisão das informações geradas por sua IA. E também vem uma dia depois de as ações da Alphabet, proprietária do Google, despencarem quase 7% na quarta-feira (5).

Ainda que a empresa tenha lucrado R$ 150 bilhões no último trimestre de 2024, a receita ficou abaixo do esperado. Investidores questionaram os gastos com inteligência artificial, que deve consumir quase R$ 450 bilhões neste ano.