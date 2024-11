Descubra quais são as principais tendências em ‘Branding’ e como podem ajudar sua empresa Os clientes possuem uma infinidade de opções na palma da mão e é necessário se destacar da concorrência para sobreviver em um mercado extremamente competitivo; saiba como Branding ABA Record|Do R7 16/10/2024 - 15h09 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h12 ) twitter

Branding é uma das melhores maneiras de criar conexão com seus clientes. Crédito: Freepik/rawpixel.com

Em um mundo cada vez mais empreendedor e digitalizado, o que não falta são opções para os clientes compararem e escolherem aquela que mais lhe agrada. Esse fenômeno acontece com qualquer produto: tênis, remédios, móveis, serviços, eletrodomésticos e muito mais. A jornada de compra atualmente é mais complexa e as empresas precisam encontrar maneiras de se destacar em meio às diversas opções do mercado.

Já alertamos anteriormente que investir no ‘Branding’ da marca é uma das formais mais inteligentes de ficar em evidência no seu segmento. Porém, trata-se de uma estratégia de marketing que demanda um trabalho conjunto das áreas de comunicação da empresa e exige uma atenção constante às dinâmicas que estão acontecendo na internet e no mundo. Afinal, só se mantém relevante quem está atento às novas tendências e sempre se atualizando.

Atualmente existem pautas que estão em maior evidência e podem ajudar sua marca a criar valores que estabeleçam uma conexão maior com seus clientes e assim os fidelize, como sustentabilidade e políticas ESG (governança ambiental, social e corporativa). Além disso, é possível utilizar os avanços tecnológicos, como Inteligência Artificial e experiências visuais imersivas, para personalizar e melhorar a experiência do cliente com sua empresa.

Isso aumentará a percepção de valor dele sobre a marca, fazendo com que ele volte mais vezes e indique o produto e/ou serviço para conhecidos. É importante se comunicar de maneira autêntica e transparente para criar um senso de valor para o seu negócio e assim crie um sentimento de comunidade através dele e tenha clientes assíduos.

Para entender como aplicar esses conceitos em sua marca e deixá-la ainda mais competitiva, acompanhe o evento ‘IA, ESG e Brand Safety: responsabilidade e oportunidades do branding no mundo contemporâneo’, realizado pela Associação Brasileira de Anunciantes em conjunto com a Record TV.

Você terá acesso a debates com grandes nomes do mercado publicitário de forma totalmente gratuita e online. A transmissão acontecerá no Youtube e no site do Portal R7 às 9h. Não perca!