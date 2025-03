Como fazer backup: aprenda a proteger seus dados pessoais Guia com boas práticas vão te ensinar a saber o que salvar e o que proteger, seja no celular, tablet ou computador Tecnologia e Ciência|Ron Lieber, Tara Siegel Bernard e J. D. Biersdorfer, do The New York Times 04/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 02h00 ) twitter

Pxhere - Licença Gratuita

Nas últimas semanas, Elon Musk e seu time de assessores obtiveram acesso a quantidades desconhecidas de dados no sistema de muitas agências federais. Leitores de todo o país escreveram para compartilhar o temor de que as agências – e os dados pessoais que estas possuem de centenas de milhões de contribuintes – agora estejam vulneráveis.

Quando as pessoas mexem em sistemas vitais, as coisas nem sempre dão certo. Novas vulnerabilidades podem surgir, e os ladrões de dados exploram essas falhas. Os exemplos são vários: pagamentos de impostos ou empréstimos existentes que desaparecem; um movimento errado que pode derrubar um site inteiro durante dias ou mais.

O nível de risco não é completamente conhecido. Em situações incertas como essa, é natural fazer algo para que você se sinta mais protegido.

Esse instinto é perfeitamente racional. Mas, calma, não é preciso ainda baixar o histórico de pagamentos da Previdência Social ou congelar o acesso aos extratos bancários por causa da movimentação política atual. Fazer backup de tudo que é importante, em todos os lugares que você puder, é o mais recomendável. Fazer isso pelo menos uma vez por ano, ou mais, é manter uma boa higiene dos seus dados.

Possuir várias cópias de todas as coisas que colaboram para a administração da vida pessoal traz certo tipo de alívio. Não há uma palavra perfeita para definir essa sensação; melhor seria chamá-la de qualidade de organização.

Aqui está um guia sobre o que fazer. Os conselhos valem principalmente para os contribuintes norte-americanos, mas são boas práticas que podem funcionar para os brasileiros também.

O que salvar e o que proteger

Previdência Social

A conta da Previdência Social está repleta de informações importantes que é bom proteger. No ano passado, divulgamos relatos de criminosos cibernéticos que atacaram milhares de contas de beneficiários. Foi uma tentativa de redirecionar benefícios financeiros para contas bancárias de terceiros.

Uma conta da Previdência Social pode ser criada no site da Administração da Previdência Social dos EUA. Mesmo que os fraudadores ataquem essas contas, é melhor abrir uma e monitorá-la, independentemente de você estar recebendo benefícios. Caso contrário, um fraudador pode abrir uma conta em seu nome, usando suas informações roubadas, sem que você tome conhecimento.

Uma vez dentro do sistema, você será informado sobre a ampla gama de seguros sociais que o programa oferece: há estimativas do seu benefício mensal de aposentadoria, que ilustram quanto você receberia aos 62 anos e quanto mais receberia a cada ano de atraso. Além do salário de aposentadoria vitalício ajustado pela inflação, a Previdência Social oferece benefícios por invalidez, aposentadoria ou pensão.

É extremamente fácil criar uma conta e baixar os registros. No site da Previdência Social, você poderá escolher entre as seguintes maneiras: Login.gov, serviço de verificação de identidade usado para solicitações do governo federal, ou ID.me, serviço de verificação comercial. (Também há uma terceira maneira para quem criou sua conta antes de 2021; usa-se um nome de usuário da Previdência Social, mas é preciso fazer a transição para uma conta nova ou existente no Login.gov ou ID.me.)

Leva apenas alguns minutos para fazer login e baixar um PDF do seu extrato da Previdência Social, que inclui seu registro de ganhos e benefícios estimados. Se seu histórico de ganhos não parecer muito correto, ligue para uma agência para consertar o problema.

Histórico de hipoteca, registros bancários e de cartão de crédito

É bom saber como você está com a empresa em que fez uma hipoteca (tipo de empréstimo que usa um imóvel como garantia de pagamento), e não só porque há uma pequena chance de que ela esteja calculando seu saldo incorretamente ou de que seu histórico de pagamento possa desaparecer.

Nos primeiros anos de uma hipoteca, a maior parte do pagamento mensal se destina aos juros. Mas, a cada mês – e você deve ser capaz de verificar isso mensalmente –, alguns dólares a mais são direcionados para o pagamento do principal. Não é apenas que o valor que você deve está diminuindo; o que você está contribuindo para o que realmente possui está aumentando. É bom ver isso.

Infelizmente, a qualidade dos sites dos prestadores de serviços que cobram os pagamentos da hipoteca costuma ser abaixo da média. Se você não conseguir encontrar seu histórico de pagamento ou grande parte dele, ligue para o prestador de serviços e veja se ele enviará os registros para você em papel.

Os sites de bancos e cartões de crédito geralmente são muito mais bem organizados, sobretudo em instituições maiores. Talvez você tenha de procurar por eles para encontrar extratos mais antigos e detalhados.

Aplicativos e softwares de orçamento, elaborados por terceiros, podem extrair dados automaticamente, o que é uma forma própria de backup.

Relatórios de crédito

Em 2023, as regras mudaram. Agora você pode obter relatórios de crédito gratuitos de uma das três grandes agências de crédito – Equifax, Experian e TransUnion – semanalmente. Acesse annualcreditreport.com para obter todos os três relatórios de uma vez.

Não basta lê-los; guarde uma cópia eletrônica ou em papel em algum lugar onde você possa encontrá-la novamente. Como os erros são frequentes, você vai querer ver se algo que não deveria foi mudado.

Bloqueamento de crédito

Quando você coloca um bloqueamento de segurança em seu arquivo de crédito, os ladrões de identidade são impedidos de abrir novas contas em seu nome, porque os credores não terão acesso a esse conjunto de dados.

Se você ainda não bloqueou o acesso ao seu crédito, agora é um bom momento. Você pode fazê-lo nos sites Equifax, Experian e TransUnion. Preste muita atenção às instruções sobre o que você precisa fazer quando quiser desbloquear seu arquivo – digamos, quando estiver pronto para solicitar um novo crédito ou quando uma empresa precisar verificá-lo.

Pagamentos de empréstimos estudantis

Se você está tentando se qualificar para qualquer tipo de cancelamento de empréstimo estudantil federal, incluindo o programa de perdão de empréstimos de serviço público, é essencial ter um registro de pagamento completo. O cancelamento do empréstimo geralmente depende do número de pagamentos que você fez ao longo do tempo, e é preciso se certificar de que o prestador de serviços de empréstimo que coleta seus pagamentos manteve uma contagem precisa.

O site studentaid.gov pode ajudar você a encontrar informações básicas sobre sua dívida e descobrir quem é seu prestador de serviços de empréstimo. Este deve ter um registro dos pagamentos que você fez.

Se você fez pagamentos a outro prestador de serviços antes do atual (ou a mais de um), seu prestador de serviços de agora deve ter registros dele(s) também, embora o atual possa levar algum tempo para procurar e entregar os dados a você.

Declarações de imposto de renda

Você deve manter as declarações anuais por pelo menos três anos e até mais. A Receita Federal dos Estados Unidos tem normas para várias categorias de contribuintes em seu site. Por exemplo, ela deixa claro o fato de que você deve manter seus registros “indefinidamente” caso tenha apresentado uma declaração fraudulenta. (Por isso, aqui vai uma boa dica: não apresente uma declaração fraudulenta.)

Faça backup de tudo que for importante, em todos os lugares que puder, pelo menos uma vez por ano Jon Han/The New York Times

Se você for proprietário de um imóvel (ou mais) há muito tempo, talvez tenha de pagar impostos sobre ganhos de capital quando efetuar a venda – mas poderá subtrair certas despesas e melhorias desses ganhos. Você vai precisar de registros desses gastos para calcular o imposto – e documentação para colocar na frente do nariz de um auditor da Receita, se for o caso de uma auditoria. Esses registros podem ter décadas. Guarde-os sempre.

A Receita Federal também recomenda que todos obtenham o que é chamado de número de identificação pessoal de proteção de identidade, ou PIN IP, que adiciona uma camada extra de proteção, na forma de um número exclusivo de seis dígitos, para verificar sua identidade ao registrar uma declaração.

Registros médicos

A maioria dos médicos mantém alguma forma de prontuário eletrônico, depois de anos de incentivo federal e demanda dos pacientes. Mas se você tem uma condição médica complexa e consulta vários especialistas, vai querer acompanhar o cronograma geral e manter os registros em algum lugar.

Lembre-se de que os hackers às vezes invadem e desligam sistemas de computadores médicos, e governos estrangeiros podem já ter invadido bancos de dados de companhias de seguros. Esse tipo de coisa pode afetar sua capacidade de obter acesso instantâneo a qualquer registro único – mais um motivo para ter backups.

Testamentos e documentos fiduciários

Guarde suas cópias e pergunte a qualquer advogado ou outro profissional envolvido onde e como eles mantêm os registros. Também é uma boa ideia garantir que qualquer executor e parente próximo tenham cópias dos documentos pertinentes (e backups) e saibam qual advogado, se houver, chamar caso você venha a falecer.

Backups digitais

Se você mantém seus arquivos importantes armazenados on-line no espaço do servidor que vem com o Google Drive ou o iCloud Drive da Apple, talvez deva considerar fazer backup de seus dados mais críticos em um servidor de nuvem separado ou no disco rígido do seu computador. Se todo o seu computador estiver cheio de coisas importantes, você pode fazer backup delas on-line (ou off-line) também. Basicamente, você só precisa ter certeza de que tem pelo menos um backup dos seus documentos importantes em algum lugar.

Para começar, digamos que você queira fazer backup daquela pasta de documentos e arquivos importantes que você armazenou no Google Drive ou no iCloud Drive.

Para fazer um backup local rápido dessa pasta no seu computador, faça login na sua conta do Google ou da Apple pelo navegador da web, encontre o arquivo e selecione a opção Download no menu. Dessa forma, você vai extrair uma cópia do que está na nuvem para colocar no seu computador. (Você também pode sincronizar arquivos entre seu disco rígido e a nuvem com aplicativos como o Google Drive para Desktop ou a pasta do MacOS iCloud Drive.) Fazendo isso, você terá os documentos copiados tanto on-line quanto no seu disco rígido.

Outros serviços em nuvem

Você também pode fazer backup de seus arquivos on-line para outro serviço em nuvem. Se você usa o Google Drive, a empresa de backup on-line iDrive pode fazer backup automático de uma Conta do Google por US$ 20 por ano, até 10 terabytes de dados. Esse serviço de backup em nuvem também está disponível para aqueles que usam Box, Dropbox e Microsoft 365 para armazenamento de arquivos pessoais. O Dropbox, outra empresa de armazenamento em nuvem com planos de backup à venda, também pode importar arquivos do Google Drive.

O sistema iCloud da Apple não se integra tão facilmente com outros serviços de backup. Mas, assim como o Google Drive, o iCloud da Apple permite carregar arquivos e pastas do iCloud que estão no telefone, no tablet e no computador para dentro de sua conta do Dropbox por meio de aplicativos móveis no desktop; os preços começam em US$ 12 por mês (ou US$ 10 por mês se o contrato de cobrança for anual). Entre outras coisas, você pode adicionar o Dropbox ao aplicativo iCloud Files em um iPhone ou iPad. Você também pode carregar manualmente arquivos importantes para seu espaço do Dropbox a partir de seu computador, telefone ou tablet. Certifique-se de manter sua conta do iCloud ou do Google Drive segura com autenticação de dois fatores; serviços como o Dropbox também oferecem proteção por senha para arquivos.

Caso você prefira manter todos os seus arquivos importantes no computador, considere fazer backup remoto na nuvem como mais uma segurança à prova de desastres naturais. A Apple e o Google ficarão felizes em vender espaço adicional nos servidores iCloud e Google Drive para que você possa enviar grandes blocos de dados para a nuvem. Os preços variam com base na quantidade de armazenamento. Mas, se você quiser usar o serviço de terceiros, o Wirecutter, site de análise de produtos de propriedade do “The New York Times”, também recomenda o iDrive como o melhor serviço de backup on-line; os preços giram em torno de US$ 100 por ano, mas geralmente há descontos disponíveis.

Software e unidades portáteis

Para o backup completo do computador, uma opção fácil é usar o software de backup que veio com seu computador (Windows Backup ou Time Machine da Apple para Mac) e fazer backup automático de seus arquivos em um disco rígido externo; o Wirecutter oferece o disco externo Western Digital Passport de 5 TB por cerca de US$ 130.

Mas, para um backup simples e rápido dessa pasta crítica, investir em um pen drive barato (geralmente em torno de US$ 30) e apenas arrastar uma cópia da pasta no seu disco rígido para o pen drive conectado vai criar uma cópia rápida que você pode facilmente colocar em um cofre. E, para maior tranquilidade, repita o processo com um segundo pen drive.

Armazenar documentos impressos com segurança

Mantenha seus documentos em um recipiente à prova de fogo, como um cofre – ou, melhor ainda, talvez um cofre dentro de um cofre, o que pode lhe dar mais tempo no caso de um incêndio devastador.

O Wirecutter tem várias recomendações para recipientes à prova de fogo e à prova d’água, alguns dos quais são mais duráveis do que outros: um é classificado para suportar um incêndio de 1.550 graus por 30 minutos; outro é classificado para queimar por uma hora a 1.700 graus. Nenhum deles, entretanto, dá garantia de que sobreviveria aos recentes incêndios florestais na Califórnia, que foram mais quentes do que um incêndio doméstico comum.

Essas caixas não são à prova de arrombadores. Leve isso em consideração quando escolher sua configuração. Um ladrão pode roubar qualquer caixa se acreditar que há mais do que apenas certidões de nascimento e documentos de seguro dentro.

Os cofres com classificação de incêndio que não diminuem a segurança costumam ser significativamente mais caros, mas podem comprar paz de espírito para pessoas que deixam a casa vazia durante semanas a fio.

c. 2025 The New York Times Company