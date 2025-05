Carro voador de R$ 5,6 mi pode chegar ao mercado em 2026 O futuro do transporte pessoal pode estar mais próximo do que se imagina. A empresa eslovaca Klein Vision avança no desenvolvimento... Revista Oeste|Do R7 19/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O futuro do transporte pessoal pode estar mais próximo do que se imagina. A empresa eslovaca Klein Vision avança no desenvolvimento do AirCar. Trata-se de um carro voador híbrido que combina características de um automóvel tradicional com as de uma aeronave leve. O modelo é uma das apostas para transformar a mobilidade, depois de anos de testes e especulações sobre veículos voadores. Para saber mais sobre essa inovação que pode mudar a forma como nos deslocamos, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Tecnologia. Leia Mais em Revista Oeste - Tecnologia: Os bons recursos gráficos da Meta IA

União Europeia ameaça multar TikTok em até US$ 10 bilhões

Apple é mais ‘rica’ que o Qatar