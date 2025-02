O frio do ‘aquecimento global’ continua a perturbar O ano de 2025 começou com o mês de janeiro apresentando temperaturas baixas para o hemisfério Norte, mostrando que o inverno chegou... Revista Oeste|Do R7 09/02/2025 - 19h45 (Atualizado em 09/02/2025 - 19h45 ) twitter

O ano de 2025 começou com o mês de janeiro apresentando temperaturas baixas para o hemisfério Norte, mostrando que o inverno chegou com bastante rigor, pelo menos no primeiro mês. Os EUA tiveram praticamente todo o seu território continental tomado por massas de ar extremamente frias que fizeram os valores das temperaturas caírem significativamente.

Para entender melhor como o frio intenso está desafiando as narrativas sobre o aquecimento global, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Tecnologia.

