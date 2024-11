Última chance para observar: chuva de meteoros Oriônidas faz espetáculo de brilho no céu O pico do fenômeno costuma entre os dias 20 e 22 do mês, com uma taxa de meteoros que pode variar de 10 a 20 por hora

Tecnologia e Ciência|Do R7 22/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share