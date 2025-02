No fim de semana, o ar quente e úmido da região amazônica espalha nuvens de chuva sobre grande parte do país. A maior quantidade de água deve cair sobre o Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, com alto risco de alagamentos e deslizamentos. Em São Paulo e entre as capitais Salvador (BA) e Natal (RN), a chuva será concentrada à tarde.