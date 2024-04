Uber decide encerrar operações em cidade dos EUA após nova lei trabalhista

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

A Uber tomou uma decisão significativa em resposta a uma nova lei de regulamentação do trabalho dos motoristas por aplicativo na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. A cidade aprovou uma legislação exigindo que os serviços de transporte por aplicativo aumentem os salários dos motoristas para o equivalente ao salário mínimo local de US$15,57 (R$ 77,76) por hora, como foi informado pela 'Associated Press'.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Kinder Joy do Harry Potter chegou ao Brasil; conheça a novidade!

• Chips de acesso à internet serão distribuídos a estudantes de famílias de baixa renda

• Decisão da Uber de deixar cidade dos EUA vem após lei trabalhista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.