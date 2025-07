Prefeitura de Saquarema (RJ) elabora novo concurso público para quase 1.800 vagas A expectativa é que a banca organizadora seja divulgada até o final do mês A10mais|Do R7 17/07/2025 - 17h11 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h11 ) twitter

O município de Saquarema (RJ) está em processo de elaboração de um novo concurso público com 1.800 vagas. A expectativa é que a banca organizadora seja divulgada até o final do mês, com editais previstos para setembro e provas em dezembro. As vagas serão principalmente para saúde, educação e segurança pública, reforçando os serviços municipais. As admissões dos aprovados devem ocorrer no próximo ano.