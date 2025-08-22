Falsos policiais federais presos em tentativa de invasão em SP Dupla tentou entrar em condomínio de luxo para cobrar dívida Link Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 18h33 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois homens foram presos por tentarem se passar por policiais federais.

A dupla tentava invadir um condomínio de luxo em Santa Bárbara d'Oeste para cobrar uma dívida.

O porteiro negou a entrada por falta de mandado judicial ou autorização interna.

Suspeitos foram detidos e estão à disposição da Justiça.

Falsos policiais federais são presos ao tentar invadir condomínio no interior de SP

Dois homens foram detidos ao tentar se passar por policiais federais para invadir um condomínio de luxo em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. Eles apresentaram documentos falsos ao porteiro com a intenção de cobrar uma dívida de um morador.

O porteiro negou a entrada devido à ausência de um mandado judicial ou autorização interna, conforme os protocolos de segurança do local. A equipe de segurança do condomínio agiu rapidamente para deter os suspeitos.

O veículo utilizado pelos homens foi identificado como registrado em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Sem antecedentes criminais conhecidos até então, os suspeitos foram detidos e estão à disposição da Justiça.

Perguntas e Respostas

O que ocorreu em Santa Bárbara d’Oeste?

‌



Dois homens foram detidos ao tentar se passar por policiais federais para invadir um condomínio de luxo na cidade.

Qual foi a intenção dos detidos ao tentar entrar no condomínio?

‌



Eles apresentaram documentos falsos ao porteiro com a intenção de cobrar uma dívida de um morador.

Como o porteiro reagiu à tentativa de invasão?

‌



O porteiro negou a entrada dos homens devido à ausência de um mandado judicial ou autorização interna, seguindo os protocolos de segurança do local.

Qual a origem do veículo utilizado pelos suspeitos?

O veículo utilizado pelos homens foi identificado como registrado em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.

Assista ao vídeo - Falsos policiais federais são presos ao tentar invadir condomínio no interior de SP

‌



Com ajuda das câmeras de segurança, polícia consegue identificar o veículo e prende um dos suspeitos após perseguição

