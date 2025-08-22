Falsos policiais federais presos em tentativa de invasão em SP
Dupla tentou entrar em condomínio de luxo para cobrar dívida
Dois homens foram detidos ao tentar se passar por policiais federais para invadir um condomínio de luxo em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. Eles apresentaram documentos falsos ao porteiro com a intenção de cobrar uma dívida de um morador.
O porteiro negou a entrada devido à ausência de um mandado judicial ou autorização interna, conforme os protocolos de segurança do local. A equipe de segurança do condomínio agiu rapidamente para deter os suspeitos.
O veículo utilizado pelos homens foi identificado como registrado em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Sem antecedentes criminais conhecidos até então, os suspeitos foram detidos e estão à disposição da Justiça.
