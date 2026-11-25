Guga Rocha ensina receitas que transformam o arroz em protagonista do prato Chefe mostrou no Truques de Cozinha como tornar o arroz no carro chefe do seu almoço

Guga Rocha ensina como mudar o arroz do dia a dia por um arroz especial Reprodução/RecordTV

O arroz é um dos ingredientes mais presentes na mesa dos brasileiros, mas também pode ir muito além do acompanhamento. Em participação no programa Hoje em Dia, da Record, o chef Guga apresenta receitas que colocam o grão como protagonista, explorando diferentes preparos e possibilidades na cozinha.

A ação, realizada em parceria com o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), destaca a versatilidade do ingrediente e convida o público a experimentar novas formas de incluí-lo nas refeições. Confira: