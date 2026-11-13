Guga Rocha serve almoço especial para os peões de A Fazenda 18 em ação do IRGA Em ação do IRGA, chef cozinhou ao vivo para os participantes e reforçou a campanha “O arroz é a energia que une o Brasil”

Chef reuniu os participantes à mesa em ação da campanha “O arroz é a energia que une o Brasil” Reprodução/RECORD

Os peões de A Fazenda 18 ganharam uma pausa na rotina do confinamento para um almoço especial. Em ação do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), o chef Guga Rocha recebeu os participantes em uma cozinha montada na sede e preparou, ao vivo diante deles, receitas que têm o arroz como protagonista. Reunidos em uma grande mesa, os peões acompanharam o preparo de perto, provaram os pratos e não esconderam a animação com o cardápio.

A ação faz parte da campanha “O arroz é a energia que une o Brasil”, do IRGA, que valoriza o grão como presença garantida na mesa dos brasileiros.