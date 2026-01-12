Espetáculo da natureza! Peixes sobem rio para fazer a desova durante a piracema Período proíbe pesca predatória de peixes para preservar espécies locais

A temporada de piracema começou em todo o estado de São Paulo e se estenderá até 28 de fevereiro. As medidas servem para conservar as populações locais e manter o equilíbrio ecológico nos rios paulistas. O objetivo é garantir que os peixes possam desovar nas cabeceiras das bacias hidrográficas do estado sem interferências.

Durante esse período, para a reprodução dos peixes, as atividades de captura, transporte e armazenamento de espécies nativas são proibidas. A captura é permitida apenas para espécies não nativas provenientes de outras bacias hidrográficas ou países. Entre essas estão o porquinho, o tucunaré e o pirarucu da bacia amazônica.

Um dos pontos mais conhecidos onde esse fenômeno natural pode ser observado é na Cachoeira das Emas, localizada no distrito de Pirassununga, no interior do estado. A região se torna um verdadeiro espetáculo da natureza.

