‘Viramos a página de um pesadelo’, celebra diretor-geral do Cecafé após redução de tarifas Setor cafeeiro brasileiro projeta alívio econômico com a diminuição das taxas norte-americanas

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump decreta redução de sobretaxa de 40% em produtos agrícolas brasileiros.

Café é uma das mercadorias beneficiadas pela medida.

Marcos Matos, do Cecafé, celebra a redução das taxas, afirmando que o setor agora "vira a página de um pesadelo".

Retirada das tarifas evita uma possível crise no setor cafeicultor até 2026.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou na quinta-feira (20) a redução da sobretaxa de 40% aplicada em produtos agrícolas brasileiros. Entre essas mercadorias está o café.

Em entrevista ao Record News Rural, Marcos Matos, diretor-geral do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), destacou que, após a retirada da tarifa extra, o setor cafeeiro brasileiro respira aliviado: “Nós viramos a página de um pesadelo, um pesadelo que poderia virar uma tragédia se entrássemos em 2026 com as tarifas. E, finalmente, a gente pode celebrar”, afirmou o executivo.

Matos acrescentou que, caso a sobretaxa de 40% tivesse sido mantida, o impacto seria extremamente negativo para o setor. “Se a gente estendesse isso para o ano que vem, é um prejuízo irreparável. Chegamos a calcular até US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21,5 milhões de reais) em danos já, entre 25 e 26”, complementou o diretor.