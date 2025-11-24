‘Viramos a página de um pesadelo’, celebra diretor-geral do Cecafé após redução de tarifas
Setor cafeeiro brasileiro projeta alívio econômico com a diminuição das taxas norte-americanas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou na quinta-feira (20) a redução da sobretaxa de 40% aplicada em produtos agrícolas brasileiros. Entre essas mercadorias está o café.
Em entrevista ao Record News Rural, Marcos Matos, diretor-geral do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), destacou que, após a retirada da tarifa extra, o setor cafeeiro brasileiro respira aliviado: “Nós viramos a página de um pesadelo, um pesadelo que poderia virar uma tragédia se entrássemos em 2026 com as tarifas. E, finalmente, a gente pode celebrar”, afirmou o executivo.
Matos acrescentou que, caso a sobretaxa de 40% tivesse sido mantida, o impacto seria extremamente negativo para o setor. “Se a gente estendesse isso para o ano que vem, é um prejuízo irreparável. Chegamos a calcular até US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21,5 milhões de reais) em danos já, entre 25 e 26”, complementou o diretor.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!