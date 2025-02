Adolescente é suspeito de invadir casa, roubar e abusar sexualmente de mulher Caso aconteceu em Manacapuru (AM) e filho da vítima presenciou o crime Amazonas no Ar|Do R7 19/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h16 ) twitter

Durante a madrugada da última segunda-feira (17), um adolescente de 15 anos invadiu uma casa no município de Manacapuru (AM) e além de roubar a moradora, o jovem abusou sexualmente da vítima na frente do seu filho.

Logo depois de consumar o ato, o jovem fugiu do local e a mulher procurou a delegacia. Ao chegarem na residência, os policiais encontraram uma sandália e uma camisa manchada de sangue, que pertencia ao adolescente. Ele foi localizado pelos policiais militares sentado em uma calçada nas proximidades e foi conduzido para delegacia de Polícia Civil de Manacapuru e o caso segue em investigação.

O adolescente deve responder pelos atos infracionais análogos ao crime de estupro e ao crime de roubo.