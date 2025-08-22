Dono de loja é preso em Manaus por receptação de celulares roubados
Ação da polícia visa combater venda de aparelhos furtados e incentivar denúncias
A Polícia Civil do Amazonas realizou a operação “Recupera Fone” no bairro Alvorada, em Manaus, e prendeu o dono de uma loja de assistência técnica por receptação qualificada. Durante a ação, celulares roubados foram apreendidos. A operação combate a venda de aparelhos furtados e reforça a importância de denúncias e do registro de boletins de ocorrência para recuperar os dispositivos.