Dono de loja é preso em Manaus por receptação de celulares roubados Ação da polícia visa combater venda de aparelhos furtados e incentivar denúncias Amazonas no Ar|Do R7 22/08/2025 - 10h52 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h52 )

A Polícia Civil do Amazonas realizou a operação “Recupera Fone” no bairro Alvorada, em Manaus, e prendeu o dono de uma loja de assistência técnica por receptação qualificada. Durante a ação, celulares roubados foram apreendidos. A operação combate a venda de aparelhos furtados e reforça a importância de denúncias e do registro de boletins de ocorrência para recuperar os dispositivos.