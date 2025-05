Idosa morre atropelada após ser empurrada por homem em situação de rua em Manaus (AM) Motorista fugiu do local e suspeito foi preso após agressão da população local Amazonas no Ar|Do R7 16/05/2025 - 08h51 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h51 ) twitter

Uma idosa de 62 anos morreu atropelada na zona leste de Manaus (AM), após ser empurrada por um homem em situação de rua enquanto atravessava a avenida. O motorista tentou socorrer, mas fugiu com medo. O agressor foi preso, após ser agredido pela população. Este foi o terceiro acidente com vítimas em menos de 24 horas na capital.