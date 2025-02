Micro-ônibus perde controle e invade casa O veículo transportava funcionários e atingiu carro, moto e residência no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 31/01/2025 - 16h12 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h12 ) twitter

Um micro-ônibus, que realizava transporte de funcionários, perdeu o controle enquanto tentava subir uma ladeira no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus (AM). O veículo não conseguiu completar a subida e acabou atingindo um carro, uma moto e invadindo uma casa.

Imagens do local mostram o micro-ônibus tombado após atingir a residência. Algumas pessoas ficaram presas no interior do veículo e foram retiradas pelos próprios colaboradores. Felizmente, ninguém se feriu gravemente.