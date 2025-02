Operação apreende 20 motocicletas após condutores circularem com irregularidades A ação foi feita na avenida Nathan Xavier, em Manaus (AM) Amazonas no Ar|Do R7 19/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h08 ) twitter

Visando reduzir o número de acidentes com motocicletas na capital amazonense, a operação ‘Cavalo de Aço’ foi deflagrada na avenida Nathan Xavier, em Manaus (AM), com participação de 30 agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Durante a ação, em pouco mais de duas horas, mais de 20 motos foram apreendidas por possuírem irregularidades, como falta de manutenção na motocicleta ou por não apresentarem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).