Polícia apreende mais de 1 tonelada de drogas em embarcação no Amazonas

Quatro estrangeiros foram presos no Amazonas com mais de uma tonelada de drogas durante operação policial no Rio Solimões, próximo a Manacapuru (AM). A embarcação transportava cocaína e maconha, e a ação faz parte de uma investigação sobre tráfico internacional. Os suspeitos estão presos em Manaus, e a polícia apura a origem do entorpecente.