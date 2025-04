Polícia investiga atropelamento de cachorro por motorista em Manaus (AM) Condutor fugiu sem prestar socorro e foi alertado por trabalhador antes do impacto Amazonas no Ar|Do R7 29/04/2025 - 07h37 (Atualizado em 29/04/2025 - 07h37 ) twitter

Um motorista atropelou um cachorro que estava deitado na rua e deixou o local sem prestar socorro no bairro Lírio do Vale, em Manaus (AM).

O momento foi registrado por uma câmera de segurança e mostra que um trabalhador de uma obra próxima tentou alertar o condutor, que ignorou os avisos.

A placa do veículo foi captada com clareza e a Polícia Civil investiga o caso como crime de maus-tratos a animais.