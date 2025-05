Polícia prende suspeito de assalto a ônibus com submetralhadora, em Manaus (AM) Ação faz parte de operação para desarticular quadrilha e capturar outros criminosos envolvidos Amazonas no Ar|Do R7 28/05/2025 - 08h53 (Atualizado em 28/05/2025 - 08h53 ) twitter

A Polícia de Manaus (AM) prendeu um dos suspeitos de integrar uma quadrilha que assalta ônibus, após ação ocorrida em 25 de abril. No crime, um simulacro de submetralhadora foi usado para ameaçar vítimas. A operação segue com buscas por outros envolvidos e com reforço da segurança em áreas críticas da cidade.