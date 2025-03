Amazonas registra primeiro óbito por dengue em 2025 Idoso de 64 anos não resistiu aos sintomas graves; autoridades reforçam a importância da prevenção Amazonas Record|Do R7 31/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h06 ) twitter

O estado do Amazonas registrou seu primeiro óbito por dengue em 2025, no município de Jutaí. O paciente, um idoso de 64 anos, apresentou sintomas graves e não resistiu, apesar do atendimento médico.

A Fundação de Vigilância em Saúde alerta para a importância da prevenção, especialmente durante o período chuvoso, destacando a necessidade de eliminar criadouros de mosquitos.

Com mais de 1.600 casos confirmados de dengue e outros de chikungunya e zika, a população é incentivada a dedicar dez minutos semanais para inspecionar e eliminar possíveis focos de água parada.

Este esforço pode salvar vidas e reduzir a proliferação do mosquito transmissor.