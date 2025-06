Começa audiência de instrução do empresário que atirou 12 vezes contra carro Fabrício da Silva é acusado de tentativa de homicídio contra Fabrício Vale; caso aconteceu em março deste ano e foi motivado por ciúmes Amazonas Record|Do R7 09/06/2025 - 20h14 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Começou hoje (09), em Manaus (AM), a audiência de instrução de Fabrício da Silva. Ele é acusado de tentativa de homicídio após atirar 12 vezes contra o carro da vítima, Fabrício Vale. O incidente aconteceu em março e foi motivado por ciúmes. No primeiro dia da audiência, foram ouvidas as vítimas e testemunhas. O processo continua com mais depoimentos e possíveis declarações do réu.