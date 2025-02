Criminoso é morto depois de invadir casa, em Manaus (AM) Dono da residência, atirador profissional, reagiu a assalto e conseguiu atingir um dos suspeitos Amazonas Record|Do R7 05/02/2025 - 13h40 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h40 ) twitter

Na manhã do último dia 04, uma tentativa de roubo a uma casa no Parque 10, zona centro-sul de Manaus, terminou com a morte de um dos criminosos.

Três suspeitos encapuzados e armados invadiram o local sem imaginar que o dono da residência fosse um atirador profissional. Durante a ação, houve troca de tiros e um dos bandidos foi atingido e morto.