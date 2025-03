Lucas Conrado acompanha treinamento dos bombeiros durante resgate na Ponte Rio Negro Treino prepara alunos para situações críticas Amazonas Record|Do R7 17/03/2025 - 10h41 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h41 ) twitter

Acompanhe o emocionante treinamento dos novos bombeiros militares que estão se especializando em resgates nas alturas. Isso aconteceu na Ponte Rio Negro, a maior ponte suspensa por cabos do Brasil e a segunda ponte fluvial do mundo, localizada no Amazonas.

O repórter Lucas Conrado participa ativamente, simulando ser uma vítima em um resgate desafiador.

Descubra como os alunos enfrentam provas de coragem e técnica, utilizando equipamentos de alta tecnologia para garantir a segurança em operações de salvamento em altura.

Veja como o treinamento prepara os bombeiros para situações críticas, destacando a importância da especialização e do aperfeiçoamento contínuo para atender a sociedade com excelência.