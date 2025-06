Trabalhadores são assaltados enquanto esperavam por rota em Manaus Um motorista, namorado de uma das vítimas, reagiu e jogou o carro contra os assaltantes armados, que dispararam várias vezes Amazonas Record|Do R7 16/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h57 ) twitter

Trabalhadores que esperavam pela rota foram vítimas de um assalto no bairro Nova Cidade, em Manaus (AM), no início da manhã de hoje (16). Um motorista, namorado de uma das vítimas, reagiu e jogou o carro contra os assaltantes armados, que dispararam várias vezes. Câmeras de segurança registraram o incidente, que durou cerca de dois minutos. A polícia investiga o caso.