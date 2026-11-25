Inscrições para o Bora de Bike 2026 se encerram em menos de 4 horas Evento promovido pela Record Manaus acontece no próximo sábado (28), com concentração a partir das 15h30

Nova edição do Bora de Bike será realizada em Manaus neste sábado (28) Divulgação/ Record Manaus

As inscrições para a 7ª edição do Bora de Bike, passeio ciclístico promovido pela Record Manaus, foram encerradas. Abertas às 12h desta terça-feira (24), as 300 vagas disponíveis foram totalmente preenchidas em menos de 4 horas, evidenciando o grande interesse do público pelo evento.

O resultado confirma a força que o Bora de Bike vem ganhando ao longo dos anos como um dos maiores eventos de ciclismo da região Norte, unindo esporte, lazer, cultura, mobilidade urbana e conscientização para um trânsito mais seguro em Manaus.

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Quem ficou entre os 300 inscritos receberá, até o final do dia 25 (quarta-feira), uma confirmação da inscrição no e-mail cadastrado.

Os 300 inscritos receberão a camisa oficial personalizada do evento, que deverá ser retirada no dia da pedalada, a partir das 15h30, no Estacionamento do Parque Gigantes da Floresta. Na retirada, os participantes serão convidados a doar 1 lata de leite em pó para a NACER – Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Situação de Risco.

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Quem não conseguiu se inscrever não precisa desanimar! O convite da Record Manaus é para que todos participem mesmo assim: basta vestir uma camisa verde-limão ou qualquer camisa confortável e se juntar à pedalada, no dia 28 de novembro (sábado), mesmo sem a camisa oficial. Todo mundo é bem-vindo à festa.

A largada e a chegada serão no Estacionamento do Parque Gigantes da Floresta, na Zona Leste, com concentração a partir das 15h30 e largada às 17h, em um percurso de aproximadamente 10 quilômetros. Antes e depois do passeio, a programação contará com ações de saúde, lazer, entretenimento e experiências promovidas pelos parceiros do evento.

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Para acompanhar todas as informações, o público deve acessar o Portal R7 Amazonas (r7.com/amazonas), acompanhar a programação da Record Manaus nos programas Amazonas no Ar, Balanço Geral Manaus e Amazonas Record, exibidos no canal 15.1, além do perfil oficial da emissora no Instagram, @recordmanaus.

SERVIÇO

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Evento: Bora de Bike 2026 – 7ª edição

Inscrições: Encerradas, com as 300 vagas preenchidas em menos de 4 horas, no mesmo dia da abertura (24 de novembro)

Valor: Gratuitas

Modalidade: Pessoais, individuais e intransferíveis

Vagas: Esgotadas, 300 inscritos

Confirmação da inscrição: Por e-mail, até o final do dia 25 de novembro (quarta-feira)

Participação sem camisa oficial: Aberta a todos, vestindo camisa verde-limão ou camisa confortável

Data do evento: 28 de novembro (sábado)

Horário: Concentração a partir das 15h30; largada às 17h

Local de saída e chegada: Estacionamento do Parque Gigantes da Floresta, Zona Leste de Manaus

Percurso: Aproximadamente 10 km. Saída do Parque Gigantes da Floresta → Alameda Alphaville → Avenida Nathan Xavier → Alameda Alphaville → Parque Gigantes da Floresta

Camisa oficial: Personalizada, para os 300 inscritos

Retirada da camisa: No dia do evento, a partir das 15h30, no Estacionamento do Parque Gigantes da Floresta

Ação solidária: Doação voluntária de 1 lata de leite em pó na retirada da camisa, destinada à NACER