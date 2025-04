Cadastro SinPatinhas facilita identificação de animais de estimação no Brasil Carteirinha digital gratuita com QR Code pode ser emitida no GOV.br e presa à coleira do pet

Bahia no Ar|Do R7 22/04/2025 - 10h33 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h33 ) twitter

