A ex-vereadora de Quixabeira (BA) morreu em um acidente na BR-324, em Conceição do Jacuípe, após retornar do sepultamento da mãe. A colisão com um caminhão cegonha deixou outra mulher morta e três feridos, incluindo o filho e a irmã da ex-vereadora. O esposo e outro ocupante saíram ilesos.