Fila para marcação de exames cresce após mudança no atendimento do HHCL Hospital especializado em oftalmologia passou a realizar agendamentos apenas de forma presencial Bahia no Ar|Do R7 08/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h28 )

Uma longa fila se formou no Hospital Humberto Castro Lima, referência em oftalmologia, devido à mudança no sistema de agendamento, que passou do formato remoto para o presencial.

O hospital, que atende majoritariamente pacientes do SUS, está reorganizando a agenda para absorver a alta demanda. Atualmente, são distribuídas 150 fichas por dia para marcação de consultas e exames, com possibilidade de ampliação conforme a disponibilidade.

A direção reforça o compromisso com um atendimento organizado e transparente, visando garantir acesso digno aos serviços oferecidos.