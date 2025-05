Idoso é atacado e morto pelo próprio filho em Caculé (BA) Boaventura Ramos dos Santos, de 67 anos, foi golpeado com uma foice pelo suspeito Balanço Geral BA|Do R7 12/05/2025 - 16h02 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h02 ) twitter

Um homem de 37 anos assassinou o próprio pai, de 67 anos, com uma foice em Caculé (BA). Câmeras de segurança registraram quando o agressor atacou o idoso, identificado como Boaventura Ramos dos Santos, pelas costas. Um comparsa do suspeito também participou do ataque e ainda roubou a bicicleta do idoso.