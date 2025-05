Influenciadora expõe agressão sofrida por ex-marido e ex-sogra Vídeo foi compartilhado nas redes sociais pela vítima, que havia ido buscar os filhos na casa do ex-companheiro Balanço Geral BA|Do R7 13/05/2025 - 16h34 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h34 ) twitter

A influenciadora Vanessa Cunha compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostra a agressão que sofreu do ex-marido e da ex-sogra no Dia das Mães. O incidente ocorreu quando Vanessa foi buscar os filhos na casa do ex-companheiro. As imagens mostram que o ex-marido segurou Vanessa enquanto a ex-sogra a agrediu. Uma queixa foi registrada e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.