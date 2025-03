Vitória da Conquista é a capital do biscoito caseiro Com mais de 40 fábricas artesanais, a cidade produz cerca de 4 mil toneladas de biscoitos de polvilho anualmente Balanço Geral BA|Do R7 10/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitória da Conquista (BA) é renomada por seus biscoitos crocantes, especialmente os biscoitos de polvilho, conhecidos localmente como ‘avoador’. Com mais de 40 fábricas artesanais, a cidade produz cerca de 4 mil toneladas anualmente, o que gera emprego e renda para muitas famílias.

A tradição é passada de geração em geração e a variedade de sabores, como gergelim, alho e até canela com açaí, atrai tanto moradores quanto visitantes de fora do estado e do país. As vendas têm se expandido para redes sociais, com pedidos para locais como São Paulo e Paraná.

O período de festas juninas é especialmente lucrativo para os vendedores locais, que se preparam para atender à alta demanda. Os preços variam conforme os ingredientes, com opções fitness e tradicionais disponíveis.