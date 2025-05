Acidente grave é registrado na BR-116 e carreta é consumida pelas chamas As causas do acidente ainda estão sendo investigadas Cidade Alerta BA|Do R7 07/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente foi registrado na BR-116, no trecho entre Jaguaquara e Irajuba, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta foi completamente consumida pelas chamas, resultando em um extenso congestionamento na rodovia. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Este trecho é conhecido por sua periculosidade, especialmente na Serra do Mutum, onde a partir do dia 15, a administração da estrada Rio Bahia será transferida da Via Bahia.