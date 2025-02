Adolescente de 12 anos pula de carro em movimento por medo de assalto Garoto achou que motorista por aplicativo havia mudado o trajeto e ficou com medo Cidade Alerta BA|Do R7 05/02/2025 - 13h31 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h31 ) twitter

Em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, um adolescente de 12 anos saltou de um carro em movimento depois de achar que o motorista por aplicativo havia mudado o trajeto.

O episódio foi registrado por uma câmera instalada dentro do automóvel em que estavam o garoto e seu primo.

A mãe do adolescente disse que não entendeu o motivo do filho ter saltado, já que ela estava monitorando a viagem, em tempo real, por meio do aplicativo.