Advogado é executado na frente de Fórum de Coité (BA)

Um advogado de 53 anos foi executado dentro de um carro em Conceição do Coité, região Sisaleira da Bahia, na frente do Fórum da cidade, no último dia 11. Dentro do carro, foi encontrada uma bolsa de mulher e o vidro do carona estava aberto.

No final de 2024, a vítima publicou um vídeo em que se dizia ameaçada por dois irmãos seus e uma terceira pessoa.

Todas essas informações podem ajudar a polícia a direcionar a investigação que se inicia.