Assessora do cantor Pablo morre em acidente de carro na BR-324 O veículo em que estava capotou, resultando em sua morte e ferimentos no motorista Cidade Alerta BA|Do R7 29/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A assessora de comunicação do cantor Pablo, Daiana Natali Bezerra Lima, faleceu em um grave acidente na BR-324, próximo a Amélia Rodrigues (BA). O veículo em que estava capotou, resultando em sua morte e ferimentos no motorista. Pablo, que seguia em outro carro, presenciou o acidente. A equipe lamenta a perda de Dai, profissional dedicada ao marketing digital do artista.