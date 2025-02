DEPOM e DENARC fecham cerco na Gamboa (BA) Durante a ação, um suspeito foi preso e droga foi apreendida Cidade Alerta BA|Do R7 10/02/2025 - 14h15 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h15 ) twitter

Uma operação conjunta entre policiais civis do DENARC e do DEPOM foi feita na Gamboa, em Salvador (BA), depois de uma informação de que um carregamento poderia ter chegado pelo mar. Com os policiais, havia um mandado de prisão e outro de busca e apreensão.

Durante a ação, os agentes conseguiram apreender drogas e outros itens usados no preparo do entorpecente, além de prender um suspeito que estava foragido da justiça.