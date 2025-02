Esquema de roubo de cargas é desarticulado em Guanambi (BA) Operação “Smart Money” terminou com 74 mandados judiciais cumpridos em diferentes regiões Cidade Alerta BA|Do R7 07/02/2025 - 15h10 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h10 ) twitter

Uma ação coordenada pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Cargas do Rio de Janeiro em parceria com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Bahia, a DRACO, criou uma investigação para desarticular um esquema de roubo de cargas e veículos, com ramificações em diversos estados

A operação “Smart Money” terminou com 74 mandados judiciais cumpridos em diferentes regiões Durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão em Guanambi (BA), foram apreendidos cartões de banco em nome de terceiros, cinco identidades falsas, dois veículos e joias.