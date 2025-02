Excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves Em 2024, infrações aumentaram mais de 140% em comparação a 2023 Cidade Alerta BA|Do R7 24/02/2025 - 12h05 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h05 ) twitter

Nesta época do ano, o movimento nas estradas aumenta. Alguns motoristas dizem ficar mais atentos ao limite de velocidade nas rodovias federais, mas muitos são imprudentes, o que faz com que a fiscalização seja reforçada nesse período.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, as infrações por excesso de velocidade aumentaram mais de 140% em relação a 2023.