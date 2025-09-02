Flanelinha é detido por suspeita de cobrança abusiva para estacionar em Salvador (BA)
A operação conjunta da Guarda Municipal e Transalvador visa coibir práticas ilegais
Um homem, conhecido como flanelinha, foi levado à delegacia após denúncias de cobrança abusiva para estacionamento em Salvador (BA). A operação conjunta da Guarda Municipal e Transalvador visa coibir práticas ilegais em áreas turísticas. O caso destaca a importância de denunciar cobranças indevidas para garantir a segurança dos motoristas e a integridade dos veículos.