Flanelinha é detido por suspeita de cobrança abusiva para estacionar em Salvador (BA) A operação conjunta da Guarda Municipal e Transalvador visa coibir práticas ilegais Cidade Alerta BA|Do R7 02/09/2025 - 19h22 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem, conhecido como flanelinha, foi levado à delegacia após denúncias de cobrança abusiva para estacionamento em Salvador (BA). A operação conjunta da Guarda Municipal e Transalvador visa coibir práticas ilegais em áreas turísticas. O caso destaca a importância de denunciar cobranças indevidas para garantir a segurança dos motoristas e a integridade dos veículos.