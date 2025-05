Foca é avistada na região histórica de Salvador (BA): biólogo explica o fenômeno Animal tem como habitat natural águas frias e geladas do hemisfério sul Cidade Alerta BA|Do R7 09/05/2025 - 19h35 (Atualizado em 09/05/2025 - 19h35 ) twitter

Uma foca foi avistada na Cidade Baixa de Salvador (BA), um evento incomum. O professor Francisco Kelmo, biólogo e diretor do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), explica que alterações de correntes marinhas podem ter levado o animal até o litoral baiano. Ele alerta para que as pessoas não se aproximem, pois a foca está estressada e em um ambiente mais quente do que o habitual. A situação requer ajuda especializada para garantir a recuperação e retorno seguro do animal ao seu habitat natural.