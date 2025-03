Homem esfaqueia filha de ex-namorada por vingança A vítima está no hospital e necessita de cirurgia para recuperar o movimento das mãos Cidade Alerta BA|Do R7 06/03/2025 - 13h22 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h22 ) twitter

Uma jovem foi brutalmente atacada pelo ex-namorado de sua mãe, que não aceitava o término do relacionamento, em Salvador (BA). O agressor invadiu a casa, cortou a energia e atacou a jovem com um facão, resultando em ferimentos graves.

A vítima, que estava com seu filho pequeno, lutou para se defender, evitando um desfecho fatal. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Geral do Estado da Bahia, onde necessita de cirurgia urgente para recuperar o movimento das mãos. A polícia ainda busca o agressor, que fugiu do local.