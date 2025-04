Jovem é baleado com mais de 10 tiros em Itabuna (BA) Esse é o segundo homicídio na cidade em menos de 72 horas Cidade Alerta BA|Do R7 01/04/2025 - 20h01 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Itabuna, Bahia, um jovem de 26 anos, Nilson Richard dos Santos Carvalho, foi brutalmente assassinado com mais de dez tiros. Este é o segundo homicídio na cidade em menos de 72 horas. O crime ocorreu próximo a uma praça, onde uma multidão se reuniu após ouvir os disparos.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O local, conhecido como Jardim da Burundanga, no bairro Mangabinha, é geralmente um espaço de lazer, mas foi palco de violência. A polícia investiga o caso, que tem semelhanças com outro homicídio recente, incluindo o uso de um carro preto. A vítima tinha histórico de envolvimento com o tráfico de drogas.