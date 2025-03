Jovem é executado em Formosa do Rio Preto (BA) Tudo aconteceu na porta de casa Cidade Alerta BA|Do R7 06/03/2025 - 13h23 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi executado na porta de casa em Formosa do Rio Preto (BA) em um crime cercado de mistérios na noite da última terça-feira (4). A vítima, Marcos, de 27 anos, foi seguida por um carro branco antes de ser alvejado por vários tiros.

A polícia investiga as circunstâncias e possíveis motivos, ouvindo parentes, amigos e vizinhos para identificar os responsáveis. A cidade, conhecida por sua tranquilidade, agora enfrenta a realidade do crime. As autoridades buscam imagens de segurança para esclarecer o caso, enquanto a comunidade aguarda respostas.