Ladrão é flagrado furtando fios de imóvel com ajuda de comparsas Caso aconteceu no Jardim das Margaridas, em Salvador (BA) Cidade Alerta BA|Do R7 26/02/2025 - 12h35 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h35 )

Um homem foi flagrado furtando fios de cobre em uma residência do Jardim das Margaridas, em Salvador (BA).

Uma câmera de segurança registrou quando o indivíduo pulou o muro e invadiu a casa. Do lado de fora do imóvel, outros dois comparsas esperaram pelo suspeito. Os três fugiram com os fios furtados.